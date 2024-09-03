Образовательные потери у украинских детей достигают 1,5-2 лет: как решают проблему в Украине

Многим детям в Украине из-за войны приходится учиться онлайн – около 2 млн из них не имеют полноценного доступа к оффлайн-образованию. Однако дистанционная форма влечет за собой образовательные потери, что подтверждает международное исследование качества образования PISA-2022. Его результаты говорят о том, что сейчас образовательные потери детей в Украине составляют 1,5-2 года. Эту проблему планируют решить с помощью Экосистемы для восполнения образовательных потерь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию инновационного и цифрового образования.

Что представляет собой Экосистема для восполнения образовательных потерь

В Украине запустили новую Экосистему для восполнения образовательных потерь, которая поможет школьникам преодолеть пробелы в знаниях с помощью Искусственного Интеллекта, интерактивных кейсовых уроков и инновационного формата "Убер-Школа". Эта система впервые внедрена в 16 цифровых образовательных центрах, созданных Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Ассоциацией инновационного и цифрового образования в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

По словам исполнительного директора Ассоциации инновационного и цифрового образования Марии Богуслав, Экосистема построена на принципе "перевернутого класса", где учащиеся самостоятельно прорабатывают материал, а учителя выступают менторами. Этот подход уже успешно используется в США и странах ЕС.

Экосистема позволяет учащимся проходить тестирование на основе Искусственного Интеллекта, который определяет уровень знаний по выбранному предмету и указывает темы, которые требуют дополнительного внимания. После этого учащиеся самостоятельно изучают эти темы с помощью интерактивных уроков на портале.

Особенности кейсовых уроков

Один из ключевых аспектов этой Экосистемы – замена традиционных видеолекций на интерактивные кейсовые уроки. В процессе обучения в таком формате учащиеся при необходимости могут задавать вопросы учителю, сопровождающему их обучение.

Исследования, проведенные американской компанией Wistia, показывают, что после пяти минут просмотра видео учащиеся теряют концентрацию на 60%, поэтому интерактивные уроки с персонажами, сюжетом и встроенными тестовыми заданиями оказались более эффективными.

Координатор образовательных проектов ЮНИСЕФ Анатолий Игнатович отмечает, что такая система позволяет одному учителю эффективно взаимодействовать с учащимися разных классов, которые самостоятельно овладевают 80-90% материала, обращаясь к учителю только по конкретным вопросам. Использование Искусственного Интеллекта для тестирования учащихся позволяет объединять их в группы по уровню знаний, что должно повысить эффективность учебного процесса.

Что предполагает модуль "Убер-Школа"

Если в школе нет возможности проводить очные занятия, учащиеся могут обратиться за помощью к учителю через специальный модуль "Убер-Школа", который является частью новой Экосистемы. Благодаря этому приложению, школьники могут мгновенно получить поддержку от преподавателя дистанционно, без использования посторонних сервисов.

Экосистема работает по принципу: тестирование на основе искусственного интеллекта, самостоятельное обучение с помощью интерактивных кейсовых уроков и общение с учителем онлайн при необходимости. Этот подход уже начали успешно применять для учащихся 9-11 классов по пяти ключевым предметам: алгебра, геометрия, история Украины, английский и украинский языки.

Первые результаты работы Экосистемы

Первые месяцы использования Экосистемы показали, что подросткам нравится самостоятельно проходить тестирование и изучать темы, привлекая учителя только тогда, когда предстают перед трудностями, которые не могут решить самостоятельно.

Экосистема для восполнения образовательных потерь бесплатна и уже доступна всем украинским ученикам 9-11 классов, проживающих на территории Украины или за границей.