Где в Украине опасно учиться офлайн в школах: статистика по областям

Министерство образования и науки Украины (МОН) утвердило перечень территориальных громад по степени риска безопасности в системе образования.

РБК-Украина со ссылкой на МОН рассказывает, где обучение офлайн в школах наиболее опасно.

Список наиболее опасных регионов разработан на основе методики оценки рисков, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 2 августа 2024 года.

В МОН отмечают, что зонирование поможет учитывать риски безопасности при разработке образовательных политик, выборе мест для строительства укрытий и возвращение школ к очной или смешанной учебе.

Где учиться офлайн наиболее опасно

Непреодолимый уровень опасности в Середино-Будской и Великописаревской громадах Сумской области, в Дергачевской, Липецкой, Волчанской, Дворичанской, Кондрашевской, Петропавловской, Куриловской, Боровской громадах Харьковской области, на территории Луганской области, во многих громадах Донецкой, Днепропетровской, Днепропетровской, областей и на территории АР Крым.

Также очень высок уровень опасности в областях, которые находятся недалеко от зоны активных боевых действий, а также имеют общую границу с Россией и Беларусью.

Ознакомиться более подробно с перечнем общин можно на специальном дашборде.

Как определяется уровень опасности

Анализ проводится на основе данных о расположении школ, количестве учащихся, работников, форме обучения и дополнительных сведений из открытых источников, включая геолокацию взрывов, инфраструктурных объектов, близость к линии фронта и государственных границ с РФ, Беларусью и Приднестровьем.

Методика, разработанная совместно с экспертами разных ведомств, предусматривает пять уровней риска: