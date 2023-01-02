Кабмин утвердил план неотложных мер по восстановлению освобожденных регионов: список
Правительство утвердило план неотложных мер по восстановлению деоккупированных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОВА.
План разработан Министерством реинтеграции по доверенности Премьер-министра Украины. Он является результатом работы Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий. Она включает 131 мероприятие по восстановлению жизнедеятельности освобожденных населенных пунктов.
К неотложным отнесены следующие меры:
- осуществление мер по очистке территорий от взрывоопасных предметов, разборка завалов;
- возобновление деятельности органов местного самоуправления, военных администраций, территориальных органов исполнительной власти;
- обеспечение работы территориальных правоохранительных органов;
- обеспечение населения пищевыми продуктами и продуктами первой потребности;
- обеспечение лекарствами и оказание медицинской помощи;
- восстановление функционирования украинского языка как государственного с учетом защиты языков коренных народов;
- уничтожение символики русского тоталитарного режима;
- привлечение международной технической помощи по восстановлению поврежденной инфраструктуры;
- возобновление обращения гривны и казначейского обслуживания;
- обеспечение осуществления социальных выплат и пенсий;
- восстановление централизованного водоснабжения и т.д.
За каждым мероприятием закреплены ответственные исполнители. В большинстве случаев это военные администрации и органы местного самоуправления.
Ранее мы писали, что у правительства нет проблемы в том, чтобы восстанавливать территории, которые Украина планирует вернуть. Это вопрос денег и времени.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.