Кабмин утвердил план неотложных мер по восстановлению освобожденных регионов: список

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОВА.

За каждым мероприятием закреплены ответственные исполнители. В большинстве случаев это военные администрации и органы местного самоуправления.

План разработан Министерством реинтеграции по доверенности Премьер-министра Украины. Он является результатом работы Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий. Она включает 131 мероприятие по восстановлению жизнедеятельности освобожденных населенных пунктов.

Ранее мы писали, что у правительства нет проблемы в том, чтобы восстанавливать территории, которые Украина планирует вернуть. Это вопрос денег и времени.

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