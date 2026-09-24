Украина получит еще 3 млрд евро от ЕС: на что пойдут деньги

24 сентября Совет Европейского Союза одобрил восьмой транш помощи Украине в рамках инициативы Ukraine Facility. Речь идет о сумме в размере 3 млрд. евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Власти Евросоюза подчеркивают, что около 800 млн евро из указанной суммы впервые предоставят за счет кредита в поддержку Украины.

Кроме того, указано, что решение Совета ЕС является доказательством успешной реализации Украиной нескольких важных требований.

"По состоянию на сегодняшний день Украина выполнила 84 из 95 целевых мер, предусмотренных Планом, что составляет примерно 88% от запланированных на это время", - указано в заявлении.

Выделенные средства будут потрачены на:

укрепление макрофинансовой стабильности Украины;

восстановление и модернизацию страны;

обеспечение функционирования государственного управления;

поддержку усилий Украины при проведении реформ.

Более того, в этот же день Совет ЕС также внес изменения в "План Украины". В этот раз в него включили добровольный финансовый взнос от Норвегии в размере около 92 млн. евро. Что важно понимать, речь идет именно о безвозвратной помощи.

Напомним, Механизм поддержки Украины дает возможность членам Евросоюза, третьим странам и международным организациям вносить добровольные взносы.

Впервые он заработал еще 1 марта 2024 года и предусматривает более 50 млрд евро в виде грантов и ссуд для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины до 2027 года.