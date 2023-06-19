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Украина получила от Всемирного банка более 60 млн евро на выплаты педагогам

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Украина, Понедельник 19 июня 2023 22:23
Украина получила от Всемирного банка более 60 млн евро на выплаты педагогам Фото: Министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Всемирный банк сегодня, 19 июня, перечислил в бюджет Украины 63 млн евро. Эти деньги планируется потратить на выплаты педагогам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов Украины.

"Средства были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях, в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок погашения кредита составляет 10 лет, с 4-летним льготным периодом.

"Средства будут направлены на частичное возмещение расходов бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года", - сообщили в Минфине.

Мировой банк и Украина

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Стороны обсудили развитие сотрудничества.

В начале мая Украина получила 190 млн евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам.

В марте Всемирный банк сообщал, что восстановление экономики Украины после вторжения России будет стоить 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году.

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Министерство финансов Украины Всемирный банк
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