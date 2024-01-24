Украина получит из Словакии инженерную технику для строительства рубежей обороны, - Шмыгаль

По словам главы украинского правительства, страна сейчас строит "масштабную трехуровневую линию оборонных рубежей".

"Это защита по всем направлениям. Наше правительство выделило на это десятки миллиардов гривен", - рассказал Шмигаль.

Он отметил, что подобная защита позволит "как сдерживать врага, так и продвигаться вперед".

"И мы нуждаемся в значительном дополнительном количестве инженерной техники. С премьер-министром (Словакии Робертом) Фицо мы пришли к согласию, что будем сотрудничать в вопросе поставок такой техники со стороны Словацкой республики, со стороны словацких компаний", - сказал чиновник.

Шмигаль добавил, что словацкие частные компании будут поставлять Украину бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.

"Отдельно отмечу, что Словакия уже приняла решение по поставке двух машин для разминирования "Божена-4", чтобы наши саперы могли проводить соответствующие работы на деоккупированной части Херсонской области", - сообщил премьер.

Позиция Словакии по оборонной помощи для Украины

Напомним, ранее новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Позже в Словакии придумали оправдание отказа от оборонной помощи Украине. Братислава вроде бы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.

8 ноября 2023 года новое правительство Словакии отказалось предоставлять Украине очередной (уже 14-й) пакет военной помощи на общую сумму 40,3 миллиона евро, одобренный предыдущим Минобороны страны.

В правительстве Фицо указали, что Украина получила 13 пакетов на общую сумму 671 млн. евро. Помимо военной помощи, прошлое правительство предлагало гуманитарную: медицинские товары и топливо.

Добавим также, что ранее новый премьер Словакии заявил, что не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.

Ранее сегодня сообщалось, что спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил о том, что страна продолжит реализацию частных контрактов в военной сфере. Но Словакия не будет посылать военную помощь Украине из составов своей армии.