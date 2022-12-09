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Украина получит зенитные установки и ракеты для ПВО в ближайшие недели, - Сунак

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина в ближайшие недели получит зенитные установки и ракеты для систем противовоздушной обороны от Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

"Сообщая президенту Украины Владимиру Зеленскому последнюю информацию о поставках британской летальной помощи, премьер-министр заявил, что дополнительные зенитные орудия и ракеты ПВО малой дальности будут доставлены в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что лидеры обсуждали состояние поврежденной в ходе войны украинской инфраструктуры, а Зеленский поблагодарил британского лидера за помощь в восстановлении энергоснабжения и предоставлении электрогенераторов.

"Премьер-министр добавил, что Кремль должен вывести свои силы с украинской территории, прежде чем можно будет рассматривать возможность любого соглашения", - отметили в премьерской канцелярии.

19 ноября Сунак объявил, что Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

"Сегодня обсудили новую волну российских атак, успех Вооруженных сил Украины в сбитии десятков потенциально разрушительных ракет и необходимость дальнейшего сотрудничества по обороноспособности и энергетической безопасности перед встречей G7 на следующей неделе", - говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели переговоры в пятницу, 9 декабря. Лидеры обсудили украинскую формулу мира.

Как сообщалось ранее, Сунак заявил, что Британия не только сохранит, но и нарастит военную помощь Украине .

Кроме того, Британия передаст Украине три вертолета Sea King в рамках нового пакета военной помощи.

Сунка во время прошедшей встречи с президентом Украины анонсировала новый пакет военной помощи в размере 50 миллионов фунтов стерлингов. В него войдут 125 зенитных установок и техника борьбы с иранскими беспилотниками.

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