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Украина получит истребители F-16 в ближайшее время, - глава Минобороны Нидерландов

Иллюстративное фото: Украина в ближайшее время получит F-16 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине уже в ближайшее время предоставят истребители F-16 от Нидерландов. Но детали пока раскрывать нельзя.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Укринформу" заявил министр обороны Нидерландов Рубель Брекельманс.

"Я могу сказать, что F-16 поступят в ближайшее время, и что мы упорно работаем, чтобы это произошло как можно быстрее. Но я не буду делиться никакими подробностями. Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что я хотел бы информировать всех, насколько это возможно", - отметил чиновник. 

По его словам, информацию нельзя раскрывать, поскольку F-16 являются целью для России. Поэтому любые детали могут помочь РФ. 

Также Брекельманс подчеркнул, что украинские пилоты быстро обучаются на F-16. Но точное их количество он не может сказать, поскольку это будет ценная информация для россиян. 

"Обычно нидерландским пилотам нужно много лет, иногда даже более пяти лет, чтобы изучить F-16, чтобы изучить достаточно сложную систему. Украинские пилоты сейчас делают это за год-полтора. Это действительно что-то выдающееся", - сказал он.

Министр допустил, что на первом этапе Украина будет использовать F-16 в качестве ПВО. Это будет приоритетом. 

F-16 для Украины

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе саммита НАТО, который прошел 9-11 июля в Вашингтоне, заявил о начале передачи Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов.

Также Блинкен подчеркивал, что Украина, вероятно, будет использовать такую авиацию уже этим летом.

При этом передачу Украине F-16 анонсировала Норвегия. Всего страна хочет предоставить шесть истребителей, поставки начнутся в этом году.

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