Украина получит истребители F-16 в ближайшее время, - глава Минобороны Нидерландов

"Я могу сказать, что F-16 поступят в ближайшее время, и что мы упорно работаем, чтобы это произошло как можно быстрее. Но я не буду делиться никакими подробностями. Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что я хотел бы информировать всех, насколько это возможно", - отметил чиновник.

По его словам, информацию нельзя раскрывать, поскольку F-16 являются целью для России. Поэтому любые детали могут помочь РФ.

Также Брекельманс подчеркнул, что украинские пилоты быстро обучаются на F-16. Но точное их количество он не может сказать, поскольку это будет ценная информация для россиян.

"Обычно нидерландским пилотам нужно много лет, иногда даже более пяти лет, чтобы изучить F-16, чтобы изучить достаточно сложную систему. Украинские пилоты сейчас делают это за год-полтора. Это действительно что-то выдающееся", - сказал он.

Министр допустил, что на первом этапе Украина будет использовать F-16 в качестве ПВО. Это будет приоритетом.