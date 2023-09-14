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Украина получит от США еще 1,25 млрд долларов безвозвратной помощи

Украина, Четверг 14 сентября 2023 11:03
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Украина получит от США еще 1,25 млрд долларов безвозвратной помощи Фото: США выделят Украине 1,25 млрд долларов через Всемирный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Госбюджет Украины получит грант в размере 1,25 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также тех, кто работает на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг (государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования)", - говорится в сообщении.

Протокол переговоров по привлечению гранта на 1,25 млрд долларов подписала заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова.

Благодаря проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов Украины привлекло грантов и ссуд на общую сумму 19,5 млрд долларов и 1,44 млрд евро, из которых 17,97 млрд долларов - гранты.

В ближайшее время ожидается подписание Соглашения об указанном гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) и направление средств в государственный бюджет Украины.

Помощь бюджету Украины

Отметим, США обязались предоставить бюджету Украины в 2023 году помощь в виде грантов на 9,9 млрд долларов, ЕС предоставит 18 млрд евро в макрофинансовую помощь в виде льготных кредитов.

В следующем году Украине нужно от 12 до 14 млрд долларов финансовой помощи от США, поскольку расходы бюджета остаются высокими на фоне российского вторжения.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

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Министерство финансов Украины Соединенные Штаты Америки
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