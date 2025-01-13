Украина получит от Литвы тысячи дронов на сумму в 5 миллионов евро

"Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе Литва отправляет в Украину 4 500 беспилотников стоимостью 5 миллионов евро", - написала Шакалиене.

Также правительство Литвы утвердило новую более быструю процедуру передачи военной помощи для ускорения поддержки. Эти изменения значительно сократят время, необходимое для процедур, что обеспечит быстрое поступление помощи в Украину.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, в конце года стало известно, что Дания, Франция и Литва предоставили 150 млн евро на украинское оружие. Средства направят на производство ракет, дронов и артиллерийских установок. Впоследствии стало известно, что Литва направит первый транш на производство оружия в Украине.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.