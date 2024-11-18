В 2023 году Украина использовала 3 млн снарядов, половина - 155 мм, - полковник ВСУ

В 2023 году украинские войска на фронте использовали 3 млн снарядов. Половина из них - калибра 155 мм.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ полковник Сергей Мусиенко.

По его словам, расчетная потребность в артиллерийских боеприпасах, которую имеют ВСУ, исходит из ситуации на фронте и запланированных задач.

"Это значительное количество - столько нам ни разу не предоставляли. Скажем так: мы получаем вдвое меньше артиллерийских боеприпасов из-за разных факторов. Следовательно, мы и видим такую сегодняшнюю ситуацию на определенных участках фронта в условиях дефицита определенной номенклатуры артиллерийских боеприпасов", - отметил Мусиенко.

Он рассказал, что советский калибр - 152 мм - сейчас вытесняется.

"Однако, во-первых, в мире еще есть и производство этих боеприпасов. И достаточно современные артиллерийские системы, которые сейчас эксплуатируются в наших войсках на этом калибре, и к ним есть поставки 152 мм выстрелов. Это чешские САУ DANA-M2 и еще "советская" гаубица "Мста-Б", - добавил полковник ВСУ.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения России ВСУ использовали на фронте пушки калибра 152 мм и 122 мм. А уже начиная с середины 2022 года, у украинских войск начали появляться 155 мм и 105 мм гаубицы, которые передавали партнеры.

"Например, 155 мм гаубицы М777А2 мы впервые начали использовать на Изюмском направлении (это был 67 отдельный пушечный дивизион 406 отдельной артиллерийской бригады). И в дальнейшем уже во время контрнаступательных действий на Харьковском направлении было несколько подразделений, вооруженных 155 мм пушек.

Он добавил, что за 2022 год Силы обороны использовали около 1,5 млн артиллерийских боеприпасов - начиная от 120 мм мин и заканчивая реактивными снарядами в РСЗО. Половина из них - калибра 152 мм и 122 мм. Треть - это были 155 мм выстрелы.

"Уже в 2023 году мы потратили более 3 млн снарядов. Из них 1,6-1,7 миллиона - это были боеприпасы 155 мм. То есть половина использованных нами боеприпасов - это 155 мм", - отметил полковник.

По его словам, на 2024 год соотношение 152 мм и 155 мм составляет 1 к 10 соответственно.

"В то же время с "натовским" калибром есть и 105-мм пушки, которые тоже себя очень хорошо зарекомендовали. В перспективе 155 мм калибр заменит 152 мм пушки, но пока мы быстро не можем это сделать", - рассказал Мусиенко.

Он уточнил, что сейчас ВСУ больше используют снаряды то калибра 155 мм.

"Далее 122 мм, следующий - 105 мм, и значительно дальше - 152 мм", - добавил полковник.