Позволит получить 4 млрд евро от ЕС. Рада приняла важный закон о сделках со следствием

Иллюстративное фото: Рада приняла важный закон о сделках со следствием (rada.gov.ua)

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о сделке со следствием по коррупционным делам. Это одно из условий для Украины, чтобы получить 4 млрд евро от Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По словам парламентария, за принятие законопроекта проголосовали 263 депутата. Инициативой предлагается, что в случае сотрудничества со следствием путем разоблачения соучастников и возмещения вреда, суд может назначить более короткий срок тюремного заключения, чем предусматривает уголовный кодекс. При этом законопроектом предусматривается: предоставление суду права накладывать значительные штрафы: более 4 миллионов гривен за тяжкие преступления и до 102 миллионов гривен за особо тяжкие преступления;

предоставление суду права конфисковать имущество фигуранта, если это будет согласовано. Примечательно, что такой механизм могут применить по отношению к организатору преступной схемы только при условии, если он разоблачает другого организатора.