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Позволит получить 4 млрд евро от ЕС. Рада приняла важный закон о сделках со следствием

Киев, Вторник 29 октября 2024 16:44
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Позволит получить 4 млрд евро от ЕС. Рада приняла важный закон о сделках со следствием Иллюстративное фото: Рада приняла важный закон о сделках со следствием (rada.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о сделке со следствием по коррупционным делам. Это одно из условий для Украины, чтобы получить 4 млрд евро от Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По словам парламентария, за принятие законопроекта проголосовали 263 депутата.

Инициативой предлагается, что в случае сотрудничества со следствием путем разоблачения соучастников и возмещения вреда, суд может назначить более короткий срок тюремного заключения, чем предусматривает уголовный кодекс.

При этом законопроектом предусматривается:

  • предоставление суду права накладывать значительные штрафы: более 4 миллионов гривен за тяжкие преступления и до 102 миллионов гривен за особо тяжкие преступления;
  • предоставление суду права конфисковать имущество фигуранта, если это будет согласовано.

Примечательно, что такой механизм могут применить по отношению к организатору преступной схемы только при условии, если он разоблачает другого организатора.

4 млрд евро от ЕС

Напомним, на прошлой неделе было обнародовано письмо Министерства иностранных дел Украины. В нем утверждалось, что Украина может в этом году не получить обещанные 4 млрд евро от ЕС в рамках механизма Ukraine Facility, поскольку все еще не был принят законопроект о сделках со следствием.

В письме указывалось, что передачу 4 млрд евро от ЕС могут перенести на следующий год в случае, если законопроект не будет принят во втором чтении и подписан президентом Украины Владимиром Зеленским до 31 октября.

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