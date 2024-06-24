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Украина получит первую партию боеприпасов по чешской инициативе до конца июня

Понедельник 24 июня 2024 02:08
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Украина получит первую партию боеприпасов по чешской инициативе до конца июня Фото: боеприпасы калибра 155 мм (facebook.com/generalstaff.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Украинская армия, согласно плану, получит первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы до конца июня.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN Prima NEWS.

"Как и было обещано, первая поставка поступит до конца июня", – сказала глава оборонного ведомства.

Она заверила, что перед отправкой в Украину боеприпасы будут осматриваться чешскими специалистами и при необходимости будут отремонтированы. Так, Чернохова ответила на упреки бывшего министра обороны Чехии Любомира Метра, который заявил, что часть боеприпасов может быть некачественной.

Также по словам министра, боеприпасы будут модифицированы компаниями еще до того, как Киев получит их.

Глава чешского Минобороны добавила, что сейчас наблюдается дефицит боеприпасов во всем мире, поэтому Чехии приходится работать с тем, что есть.

"Если мы хотим помочь Украине, мы должны быть благодарными за то, что есть. К счастью, у нас есть компании и ресурсы. Доноры - Чехия за это не платит - позаботятся о том, чтобы боеприпасы были приведены в пригодное для использования состояние", - сказала Яна Черновоха.

Напомним, на следующей неделе Словения и Украина подпишут соглашение о гарантиях безопасности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Южная Корея отменит любые ограничения по помощи Украине, если Россия предоставит Северной Корее высокоточное оружие.

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