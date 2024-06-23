В Южной Корее назвали условие отмены любых ограничений по помощи Украине

Южная Корея не будет ничем связана, касаемо помощи Украине, если Россия предоставит Северной Корее высокоточное оружие.

Об этом заявил начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин, пишет РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

По его словам, решение Сеула о предоставлении оружия Украине зависит от того, как будет развиваться военное сотрудничество России с Северной Кореей.

"Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает Россия. Останется ли для нас линия, если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?" - сказал он.

Чиновник также отметил, что если россияне хотят восстановить и продвинуть корейско-российские отношения вперед, то "российская сторона должна хорошо подумать".