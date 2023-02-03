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Украина получит первый миллиард евро для плана "быстрого восстановления", - глава ЕК

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина получит от Евросоюза первый миллиард евро в рамках плана "Быстрое восстановление".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса президента Украины.

"Восстановление домов, дорог, инфраструктуры, школ, больниц - это ежедневная работа, которую нужно выполнять. Поэтому так важно, чтобы мы начали "Быстрое восстановление" немедленно", - подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Украина - ЕС.

Глава Еврокомиссии сообщила о выделении первого миллиарда в рамках программы такого восстановления.

"Так что работа может начаться немедленно", - заверила она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в Еврокомиссии уже создан специальный секретариат, который работает и начинает координировать эти процессы.

РБК-Украина сообщало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила о вступлении Украины в ЕС: "Точных сроков нет, зависит от страны".

Ранее мы писали, что говорят в Евросовете по поводу стремительного вступления Украины в Евросоюз.

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