Украина получит первый миллиард евро для плана "быстрого восстановления", - глава ЕК

"Восстановление домов, дорог, инфраструктуры, школ, больниц - это ежедневная работа, которую нужно выполнять. Поэтому так важно, чтобы мы начали "Быстрое восстановление" немедленно", - подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Украина - ЕС.

Глава Еврокомиссии сообщила о выделении первого миллиарда в рамках программы такого восстановления.

"Так что работа может начаться немедленно", - заверила она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в Еврокомиссии уже создан специальный секретариат, который работает и начинает координировать эти процессы.