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Україна отримає перший мільярд євро для плану "швидкого відновлення", - голова ЄК

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Україна отримає від Євросоюзу перший мільярд євро в рамках плану "Швидкого відновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу президента України.

"Відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень - це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали "Швидке відновлення" негайно", - наголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками саміту Україна - ЄС.

Голова Єврокомісії повідомила про виділення першого мільярда в рамках програми такого відновлення.

"Тож, робота може початись негайно", - запевнила вона.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що в Єврокомісії вже створено спеціальний секретаріат, який працює і починає кооординувати ці процеси.

РБК-Україна повідомляло, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила про вступ України в ЄС: "Чітких термінів немає, залежить від країни".

Раніше ми писали, що кажуть в Єврораді з приводу стрімкого вступу України до Євросоюзу.

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ЄврокомісіяЕвросоюзУрсула фон дер Ляйєн