Украина хочет вступить в ЕС в течение двух лет. Что об этом говорят в Евросовете

Процесс вступления Украины в Европейский Союз может быть ускорен, если будут внедряться все необходимые реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Евросовета Шарля Мишеля в интервью "Суспільному" .

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает вступить в ЕС в течение двух лет.

"Я не говорю, что это нереально. Если с украинской стороны будет сильна политическая воля к ускорению, если будет уверенность, которую я испытываю, для того чтобы внедрять необходимые реформы, это возможно ускорить", - сказал президент Евросовета.

Мишель напомнил, что еще за несколько недель до того, как блок принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, некоторые страны колебались, некоторые относились пессимистично. Однако Украина все же смогла быстро получить статус кандидата по сравнению с тем, как это делается, как правило, со стороны ЕС.

"Я не хочу сказать что-то, что создало бы еще больше трудностей. Но думаю, мы должны сосредоточиться на необходимых усилиях с обеих сторон. Это пункт первый. Пункт второй - это ожидание начала переговоров, что является важным шагом", - сказал президент Еврорадио.

По его словам, важно использовать уже существующие инструменты. Так, он хотел бы ускорить процесс совместного роуминга для того, чтобы соединить Украину с ЕС. Мишель также хотел бы ускорить усилия для постепенной интеграции Украины в единый рынок.

"Я хочу, чтобы мы приложили больше усилий для того, чтобы соединить инфраструктуру на основе принципа: "давайте будем конкретными, давайте будем оперативными". И украинские власти знают, что у них много друзей в ЕС, которые искренне желают помочь вам ускорить этот процесс", - добавил он.

Напомним, Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в ЕС до конца 2024 года, однако не исключено, что решение может занять время.

При этом комиссар ЕС отметил, что вступление Украины в ЕС будет марафоном, а не спринтом.

РБК-Украина сообщало, что сегодня Мишель прибыл в Киев, чтобы принять участие в саммите Украина-ЕС.

Детальнее о саммите и чего от него ожидать - читайте в материале РБК-Украина.

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