Украина не получит обещанные 3 млрд евро от ЕС до конца этого года, - СМИ

Украина не получит до конца года два транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter - аккаунт корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

"После того, как вчера дипломаты стран-членов ЕС обсудили будущее финансирование Украины, уже понятно, что последние 3 млрд евро из 9 млрд евро макрофинансовой помощи, обещанные Украине в 2022 году, не будут выплачены в этом году", - пишет Йозвяк.

Отметим, что, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, Украина ожидала выплаты от ЕС в размере 2,5 млрд евро в ноябре и 0,5 млрд евро в декабре.