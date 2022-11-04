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Украина не получит обещанные 3 млрд евро от ЕС до конца этого года, - СМИ

Фото: Украина не получит обещанные 3 млрд евро от ЕС до конца этого года (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не получит до конца года два транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

"После того, как вчера дипломаты стран-членов ЕС обсудили будущее финансирование Украины, уже понятно, что последние 3 млрд евро из 9 млрд евро макрофинансовой помощи, обещанные Украине в 2022 году, не будут выплачены в этом году", - пишет Йозвяк.

Отметим, что, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, Украина ожидала выплаты от ЕС в размере 2,5 млрд евро в ноябре и 0,5 млрд евро в декабре.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в октябре лидеры ЕС достигли согласия по выделению Украине регулярной ежемесячной помощи в размере 1,5 млрд евро в 2023 году.

Также в прошлом месяце Украина получила от ЕС 2 млрд евро макрофинансовой помощи.

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