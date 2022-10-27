Украина ждет новых траншей финпомощи от ЕС: сколько и когда
Украина до конца года должна получить еще два транша макрофинансовой помощи Евросоюза. Один из них может поступить уже в ноябре.
Об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.
По словам Марченко, в ЕС продолжаются внутренние дебаты относительно еще одного транша в размере 3 млрд евро - именно в какой форме его предоставить: в виде кредитов или грантов.
"Мы из макрофинансовой помощи, которую подписали на 9 млрд евро, получили 3 млрд. Сейчас ожидаем 2,5 млрд евро в ноябре и 0,5 млрд евро в декабре", - сказал глава Минфина.
Установленный срок планируемых траншей подтвердил генеральный директор бюджетного департамента Еврокомиссии Герт-Ян Купман. Он подчеркнул, что в Еврокомиссии согласно заявленным главой ЕК Урсулой фонд дер Ляйен ориентирам уже запланировано для Украины по 1,5 млрд евро ежемесячно и 18 млрд евро в целом за год. Это может покрыть 50% потребностей Украины, о которых заявило Министерство финансов.
Напомним, на саммите в октябре лидеры ЕС достигли принципиального согласия о выделении Украине в 2023 году регулярной ежемесячной помощи в размере 1,5 млрд евро и поручили министрам финансов разработать механизм для выплаты этих средств.
Кроме того, Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об этом на Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине.
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