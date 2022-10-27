Украина ждет новых траншей финпомощи от ЕС: сколько и когда

Украина до конца года должна получить еще два транша макрофинансовой помощи Евросоюза. Один из них может поступить уже в ноябре.

Об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко .

По словам Марченко, в ЕС продолжаются внутренние дебаты относительно еще одного транша в размере 3 млрд евро - именно в какой форме его предоставить: в виде кредитов или грантов.

"Мы из макрофинансовой помощи, которую подписали на 9 млрд евро, получили 3 млрд. Сейчас ожидаем 2,5 млрд евро в ноябре и 0,5 млрд евро в декабре", - сказал глава Минфина.

Установленный срок планируемых траншей подтвердил генеральный директор бюджетного департамента Еврокомиссии Герт-Ян Купман. Он подчеркнул, что в Еврокомиссии согласно заявленным главой ЕК Урсулой фонд дер Ляйен ориентирам уже запланировано для Украины по 1,5 млрд евро ежемесячно и 18 млрд евро в целом за год. Это может покрыть 50% потребностей Украины, о которых заявило Министерство финансов.