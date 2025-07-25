Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно

Заказ на 340 миллионов евро на высокопроизводительные радары TRML-4D и SPEXER

"Компания получила крупный заказ на поставку радаров для усиления противовоздушной обороны Украины. В рамках комплексного заказа стоимостью более 340 млн евро будут поставлены высокопроизводительные радары TRML-4D и радары ближнего радиуса действия SPEXER 2000 3D MkIII", - говорится в сообщении компании.

По словам генерального директора Hensoldt Оливера Дерре, несколько радаров компании защищают Украину с начала российского вторжения.

"Мы гордимся тем, что поставляем новые системы. Эти радары чрезвычайно важны для защиты мирных граждан", - добавил он.

Что известно о новых радарах

Радар TRML-4D использует передовую технологию радара с активной фазированной антенной решеткой. Он обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км. Он способен быстро и надежно обнаруживать, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей - крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

Семейство радаров SPEXER включает обзорные радары различных диапазонов для автоматического обнаружения и классификации наземных, морских и воздушных целей. SPEXER 2000 входит в состав нового зенитного ракетного комплекса Skyranger 30 от Rheinmetall. Он также используется в немецком БпЛА Feldlager.