Украина получит французскую систему ПВО Mamba, - СМИ

Последние трудности, которые мешали поставкам систем Mamba в Украину, похоже, решены, пишет французская газета.

Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности", - заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Кажется, что это последнее препятствие было преодолено", - отмечает издание.