Украина получит ATACMS с дальностью 300 километров: СМИ узнали сроки

По ее словам, высокопоставленный чиновник Генштаба Вооруженных сил Украины рассказал, что военное командование нашей страны провело встречу с военным командованием союзников.

По итогам встречи стороны договорились, что темпы поставок оружия в Украину не снизятся, а нашим военным в январе передадут новые ракеты с дальностью 300 километров, рассказал неназванный чиновник.

ATACMS для Украины

Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве.

Позже в США подтвердили такую информацию. Там уточнили, что нашим воинам предоставили ракеты с дальностью действия до 165 километров.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки ATACMS нашей стране будут происходить на постоянной основе.