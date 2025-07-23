Украина не получит анонсированные Трампом Patriot до весны 2026 года: Spiegel объяснил причины

Оборонные системы Patriot, о которых говорил президент США Дональд Трамп, не поступят в Украину раньше весны 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Как оказалось, быстрые поставки спасательного оборудования в Украину являются сложной задачей, даже после того, как на прошлой неделе Трамп в Овальном кабинете в присутствии генерального секретаря НАТО Марка Рютте объявил, что отправит в Украину целый арсенал оружия, среди которого и так необходимые украинскому президенту Владимиру Зеленскому Patriot.
"Это не безнадежно", - сказал министр обороны Германии Писториус.
Стоит заметить, что условием передачи вооружения является то, "что страны, которые имеют такое оружие, готовы его сейчас отдать, чтобы другие могли за него заплатить и оно попало в Украину".
Ведь, как выяснилось, США считают, что европейские союзники должны отдать системы из своих военных запасов, а затем получить замену, когда американский производитель RTX Corporation перенесет их вперед в очереди на поставку.
Проблема заключается в том, что, по данным правительственных кругов, первая система будет доступна не ранее чем через восемь месяцев, а именно весной 2026 года.
Оказывается, только тогда Германия сможет тогда получить батарею, которая изначально должна была быть отправлена в Швейцарию.
Более того, по данным издания, все остальные партнеры потребуют еще больше времени для доставки.
Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО. Он заявил, что Киев получит 17 комплексов.
Более того, на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" участники пообещали Киеву помощь в усилении ПВО.
Министр обороны Германии сообщил, что его страна готова передать два комплекса Patriot. Однако сразу предупредил, что это возможно только при условии их быстрой замены.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также объявил, что его страна готова сделать существенный вклад в передачу Украине американских систем.
А вчера, 22 июля, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что Берлин и Норвегия сделают "важный вклад".
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