Украина в ООН призвала немедленно прекратить военные действия вблизи ядерных объектов

На мероприятии, посвященном ядерной безопасности и 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы, Мищенко заявил, что российская война против Украины создает беспрецедентные вызовы для ядерной безопасности.

В частности, речь идет об инцидентах в районе Чернобыльской АЭС, а также постоянные угрозы для Запорожской атомной электростанции.

Заместитель министра напомнил, что российский беспилотник целенаправленно ударил по ЧАЭС, в результате чего был поврежден новый безопасный конфайнмент.

"Все военные действия вблизи ядерных объектов должны быть немедленно прекращены. Любое повреждение таких объектов может свести на нет десятилетия международных усилий в сфере ядерной безопасности", - подчеркнул он.

Еще представитель Украины на этом мероприятии в ООН подчеркнул, что радиационные риски не имеют границ, а последствия возможных аварий являются общей ответственностью международного сообщества.

Мищенко подчеркнул, что именно Чернобыльская катастрофа стала основой для создания ключевых международных механизмов в сфере ядерной безопасности. Речь идет, в частности, о системе раннего оповещения об авариях и усиленном сотрудничестве с МАГАТЭ.

Отдельно он отметил роль ООН и международных партнеров в преодолении последствий катастрофы. Это включает мониторинг радиационной ситуации, медицинскую и научную помощь пострадавшим регионам, а также долгосрочные программы восстановления.

В то же время заместитель министра подчеркнул, что российское руководство пытается заставить Украину к капитуляции, однако этого не произойдет благодаря украинской армии, стойкости общества и международной поддержке.