Украина откроет автомобильный пункт пропуска на границе с Польшей: когда он заработает
На границе Украины и Польши будет открыт новый автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи". Он заработает с 20 декабря.
Как сообщает РБК-Украина об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, пункт пропуска будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. А вот пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.
"Сегодня на заседании утвердили соответствующее Соглашение между правительствами Украины и Польши. Открытие нового пункта пропуска уменьшит нагрузку на уже существующие. Также это расширяет возможности украинского экспорта", - рассказал Шмыгаль.
Ограничения движения на границе
Мы писали, что в конце ноября на украинско-польской границе приостановили пропуск грузовиков. По словам таможенников, речь шла о пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин". Польская сторона сообщила о сбое системы таможенного оформления.
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