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Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью

Пятница 27 декабря 2024 16:18
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Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью Иллюстративное изображение: Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Сергей Пышкин

Для пересечения государственной границы сведения о водителе, который перевозит гуманитарную помощь, должны быть внесены в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Предусмотрено, что пропуск военнообязанного водителя, который осуществляет перевозку грузов гуманитарной помощи осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и принятия областными, Киевской городской военными администрациями решений о включении сведений о водителе в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи", - пишет Мельничук.

Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи

В марте 2023 года народные депутаты подали на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который имел целью упростить процедуры, связанные с ввозом, учетом и распределением гуманитарной помощи.

Основной целью предложенных изменений была адаптация законодательства к условиям военного положения, чтобы обеспечить быстрое и эффективное предоставление гуманитарной помощи.

Уже в декабре того же года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Подробнее о том, как изменились правила ввоза и учета гуманитарной помощи - по ссылке.

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