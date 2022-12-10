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Украина ожидает от Красного Креста более действенных шагов по освобождению пленных, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с делегацией Международного комитета Красного Креста во главе с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Сообщается, что в ходе встречи Ермак отметил, что российский агрессор и дальше оказывает геноцид против украинцев, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего миллионы людей лишены электроэнергии, водо- и газоснабжения в зимний период.

Он также проинформировал Мирьяну Сполярич-Эггер о формуле мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20, которая, в частности, предусматривает обмен пленными в формате всех на всех.

Ермак выразил непонимание пассивности, которую представители Международного комитета Красного Креста демонстрируют по обеспечению прав пленных украинцев.

Также он добавил, что правозащитные организации должны изменить свою деятельность в соответствии с актуальными требованиями. Кроме того, выразил надежду, что в работе Красного Креста под руководством Сполярич-Эггера также произойдут качественные изменения, и она будет эффективна в современных условиях.

"Украина ожидает от Красного Креста более конкретных и действенных шагов по освобождению пленных украинцев", - заявил Ермак.

Присутствовавшая на встрече жена командира ОЗСП "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина отметила, что представители МККК не приезжают к украинским пленным, которые содержатся в неудовлетворительных условиях. Она призвала Красный Крест приобщиться к установлению места нахождения пленников, а также выяснению потребностей украинцев в медицинском обеспечении.

Кроме того, военный медик Марьяна Мамонова, которая в сентябре была освобождена из российского плена, отметила, что женщинам в плену очень сложно, ведь им не предоставляют даже элементарных средств гигиены.

Президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер подчеркнула, что обсудит с представителями организации возможные пути улучшения условий содержания военнопленных и предотвращения пыток.

Напомним, 8 декабря в Украину приехала президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эгге.

Также отметим, что президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Международный комитет Красного Креста. Он заявил, что не видит решимости в вопросе украинских пленников.

Представители Международного комитета Красного Креста посетили украинских и российских военнопленных. Это произошло на прошлой неделе.

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