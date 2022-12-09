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Зеленский упрекнул Красный Крест: не видим решительности и конкретных действий

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Киев, Пятница 09 декабря 2022 13:16
Зеленский упрекнул Красный Крест: не видим решительности и конкретных действий Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook com navy mil gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Международный комитет Красного Креста. Он заявил, что не видит решительности в вопросе украинских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства на конференции "UA: Права человека в темные времена".

"Мы должны возвращать всех, это наша обязанность. И в то время, когда мы, мягко говоря, не видим решимости и конкретных действий в соответствующих процессах от таких организаций как Международный комитет Красного креста, мы должны искать и находить новые форматы, новых людей в новых реалиях", - сказал президент.

Зеленский отметил, что система сотрудничества и взаимодействия омбудсменов может улучшить ситуацию. По его словам, украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец уже присоединился к команде, работающей над возвращением украинских пленных.

Напомним, Международный комитет Красного Креста сообщил, что на прошлой неделе посетил украинских и российских военнопленных. Однако детали визита не разглашались.

Также отметим, что ранее Владимир Зеленский раскритиковал Красный Крест за бездействие и призвал проверить условия содержания украинских пленных.

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Владимир Зеленский Красный Крест
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