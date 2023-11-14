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Украина ожидает решения Исполнительного совета МВФ для выделения очередного транша, - Шмыгаль

Украина, Вторник 14 ноября 2023 16:46
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Украина ожидает решения Исполнительного совета МВФ для выделения очередного транша, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина ожидает положительного решения Исполнительного совета МВФ для дальнейшего выделения транша в 900 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Третье важное событие - это результат переговоров с Международным валютным фондом о пересмотре программы финансирования", - говорится в заявлении.

По словам Шмыгаля, сейчас есть договоренность на уровне экспертов.

"Ожидаем положительного решения Исполнительного совета МВФ для дальнейшего выделения транша в 900 млн долларов", - добавил глава правительства.

Программа МВФ

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

Также сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине приступила к работе.

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