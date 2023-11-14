Украина ожидает решения Исполнительного совета МВФ для выделения очередного транша, - Шмыгаль
Украина ожидает положительного решения Исполнительного совета МВФ для дальнейшего выделения транша в 900 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Третье важное событие - это результат переговоров с Международным валютным фондом о пересмотре программы финансирования", - говорится в заявлении.
По словам Шмыгаля, сейчас есть договоренность на уровне экспертов.
"Ожидаем положительного решения Исполнительного совета МВФ для дальнейшего выделения транша в 900 млн долларов", - добавил глава правительства.
Программа МВФ
Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов.
Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.
Также сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине приступила к работе.
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