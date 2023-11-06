Миссия МВФ в Украине начала работу: о чем будут переговоры

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине приступила к работе. Планируется провести переговоры о выделении третьего транша кредита по программе расширенного финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал Ваграм Степанян, постоянный МВФ.

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня с представителями властей Украины обсуждение мер в контексте второго пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) и консультаций по статье IV Соглашений МВФ в 2023 году", - говорится в заявлении.

Как уточнили в НБУ, миссия будет работать в гибридном формате - офлайн и онлайн. В состав украинской команды, которая присоединится к рабочим встречам непосредственно в Варшаве и дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений.

На минувшей неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш кредита в размере примерно 900 млн долларов.

В 2024 году Кабинет министров Украины рассчитывает получить Международного валютного фонда 5,4 млрд долларов.

Программа МВФ

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд. долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

В рамках программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов в апреле. Еще один транш в размере 890 млн. долларов был выделен в июне. Следующий ожидается осенью после второго пересмотра программы миссией МВФ.

Обязательство Украины

В начале октября глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что украинские власти достигли существенного прогресса в выполнении собственных обязательств по программе расширенного финансирования с МВФ, но еще остается важная работа. За последний месяц Киев выполнил почти все обязательства.

Но, как писало РБК-Украина, в конце года может произойти беспрецедентный случай в истории сотрудничества Украины с МВФ, когда выделение очередного кредитного транша может быть отложено не из-за невыполнения Украиной условий программы, а по вине международных партнеров.