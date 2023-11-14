Україна очікує на рішення Виконавчої ради МВФ для виділення чергового траншу, - Шмигаль

Україна очікує на позитивне рішення Виконавчої ради МВФ для подальшого виділення траншу в 900 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

"Третя важлива подія - це результат переговорів із Міжнародним валютним фондом про перегляд програми фінансування", - йдеться у заяві.

За словами Шмигаля, наразі є домовленість на рівні експертів.

"Очікуємо на позитивне рішення Виконавчої ради МВФ для подальшого виділення траншу в 900 млн доларів", - додав глава уряду.

Програма МВФ

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів розмову з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

Також повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні розпочала роботу.