Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны

По словам Гаврилюка, "ожидаются" дополнительные поставки истребителей F-16, Mirage и даже Gripen.

Он не раскрыл, когда именно и сколько истребителей получит Украина. По его словам, "когда увидите в небе", тогда и будет понятно.

На уточняющий вопрос о том, действительно ли Украина получит все вышеупомянутые самолеты - F-16, Mirage и Gripen - генерал ответил:

"Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду".

Стоит заметить, что по состоянию на сегодня Украине истребители Gripen не предоставляли, их поставки также не анонсировали.