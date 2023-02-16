Украина не обсуждает с Германией передачу истребителей, - посол

Украина сейчас ведет переговоры о возможных поставках истребителей, но с Германией этот вопрос не обсуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева в интервью t-online .

"Противовоздушная оборона включает в себя не только системы "земля-воздух", такие как немецкий Iris-T, а системы "воздух-воздух". То есть самолеты, которые перехватывают российские крылатые ракеты и сбивают истребители. Мы сейчас ведем эти дискуссии со странами, у которых есть такие машины", - сказал Макеев, отметив, что с Германией такие переговоры не проводятся.

При этом посол прокомментировал призыв своего предшественника Андрея Мельника к Германии предоставить Украине подлодку и боевые корабли. По его словам, сейчас наши войска не нуждаются в такой технике и разговоры о поставках не ведутся.