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Украина не обсуждает с Германией передачу истребителей, - посол

Фото: Украина не обсуждает с Германией передачу истребителей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина сейчас ведет переговоры о возможных поставках истребителей, но с Германией этот вопрос не обсуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева в интервью t-online.

"Противовоздушная оборона включает в себя не только системы "земля-воздух", такие как немецкий Iris-T, а системы "воздух-воздух". То есть самолеты, которые перехватывают российские крылатые ракеты и сбивают истребители. Мы сейчас ведем эти дискуссии со странами, у которых есть такие машины", - сказал Макеев, отметив, что с Германией такие переговоры не проводятся.

При этом посол прокомментировал призыв своего предшественника Андрея Мельника к Германии предоставить Украине подлодку и боевые корабли. По его словам, сейчас наши войска не нуждаются в такой технике и разговоры о поставках не ведутся.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что ее страна не обсуждает поставки истребителей Украине.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, ФРГ готова обсуждать передачу истребителей Украине, но через несколько месяцев.

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