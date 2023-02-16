Україна не обговорює з Німеччиною передачу винищувачів, - посол

Україна зараз веде переговори про можливі постачання винищувачів, але з Німеччиною це питання не обговорюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Німеччині Олексія Макеєва в інтерв'ю t-online .

"Протиповітряна оборона включає не тільки системи "земля-повітря", такі як німецький Iris-T, а системи "повітря-повітря". Тобто літаки, які перехоплюють російські крилаті ракети і збивають винищувачі. Ми зараз ведемо ці дискусії з країнами , які мають такі машини", - сказав Макеєв, зазначивши, що з Німеччиною такі переговори не проводяться.

При цьому посол прокоментував заклик свого попередника Андрія Мельника до Німеччини надати Україні підводний човен та бойові кораблі. За його словами, зараз наші війська не потребують такої техніки і розмови про поставки не ведуться.