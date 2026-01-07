Украина обсудит с США два самых сложных вопроса войны, - Зеленский

Лидер страны отметил, что 7 января получил первый доклад Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции. Он добавил, что ожидается очередная сессия переговоров с представителями президента США Дональда Трампа, которая станет третьей за два дня.

Самые сложные вопросы в переговорах

"Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны, а именно - вопрос о Запорожской атомной станции и территорий", - говорится в заявлении президента.

Зеленский также поручил украинской команде обсудить возможные форматы встреч на уровне лидеров между Украиной, странами ЕС и США.

"Украина не прячется от самых сложных вопросов и никогда не будет преградой для мира. Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров - обеспечат ли они реальную готовность России закончить войну", - подчеркнул он.

Президент добавил, что сегодня Украину будут представлять на переговорах Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель ОП Кирилл Буданов, советник руководителя Офиса президента Александр Бевз, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Результаты встречи "коалиции желающих"

Умеров сообщил, что во встрече "коалиции желающих" в Париже приняли участие 27 стран ЕС и партнеры из Азиатско-Тихоокеанского региона. НАТО представляли генсек Марк Рютте и командующий объединенных сил Альянса в Европе Алексус Гринкевич.

Он рассказал, что по итогам встречи подписана совместная декларация стран "коалиции желающих" "о надежных гарантиях безопасности для прочного и длительного мира в Украине". Кроме того, добавил Умеров, подписана трехсторонняя декларация Украины, Франции и Великобритании.

"Встреча продемонстрировала готовность переходить от политических заявлений к практическим решениям. Реальные шаги к миру должна сделать и Россия", - подчеркнул Умеров.