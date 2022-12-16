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Генассамблея ООН осудила российские репрессии в Крыму

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Нью-Йорк, Пятница 16 декабря 2022 03:31
Генассамблея ООН осудила российские репрессии в Крыму Фото: Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по Крыму (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины, осуждающую российские репрессии и нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Уточняется, что резолюцию поддержали 82 страны, 80 воздержались и 13 высказались против.

В тексте резолюции содержится призыв к России принять все необходимые меры к тому, чтобы немедленно покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма.

В их числе, согласно документу, дискриминационные меры и методы, произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения.

Упоминаются также сексуальное и гендерное насилие, в том числе с целью заставить задержанных лиц свидетельствовать против себя или сотрудничать с силовиками.

Какие страны голосовали против документа

  • Россия;
  • Беларусь;
  • Зимбабве;
  • Иран;
  • Китай;
  • КНДР;
  • Куба;
  • Мали;
  • Никарагуа;
  • Сирия;
  • Судан;
  • Эритрея;
  • Эфиопия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что не прочь рассмотреть варианты, предусматривающие возвращение Крыма невоенным путем.

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