ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина - Нидерланды на молодежном Евро-2025: что нужно "сине-желтым" для выхода в плей-офф

Прешов, Среда 18 июня 2025 12:40
UA EN RU
Украина - Нидерланды на молодежном Евро-2025: что нужно "сине-желтым" для выхода в плей-офф Фото: Сборной Украины для выхода в четвертьфинал надо не проиграть Нидерландам (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

18 июня молодежная сборная Украины (U-21) проведет свой заключительный матч в рамках группового турнира Евро-2025. Соперник - сборная Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Положение в группе перед заключительным туром

Поединок соперники сыграют в словацком Прешове на арене "Татран". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

В первом туре подопечные Унаи Мельгосы потерпели обидное поражение от Дании (2:3), в матче, который были обязаны завершать в свою пользу. Во втором поединке - против Финляндии - исправились, одержав победу (2:0).

Нидерланды, которые перед стартом считались фаворитом номер один нашего квартета, неприятно поразили своих болельщиков. "Оранжевые" едва спаслись в компенсированное время от поражения в игре с финнами (2:2) и проиграли Дании (1:2).

Перед заключительными поединками турнирная таблица группы D выглядит следующим образом.

  1. Дания - 6 очков
  2. Украина - 3
  3. Нидерланды - 1
  4. Финляндия - 1

Дания уже гарантировала себе первое место. А за второе поспорят Украина с Нидерландами. Чтобы выйти в плей-офф "сине-желтым" достаточно будет не проиграть в заключительном противостоянии.

Кстати, уже известен и потенциальный соперник команды Унаи Мельгосы в 1/4 финала. Это сборная Португалии, которая стала победителем группы С.

Какие прогнозы и где смотреть игру

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают подопечных Микаэля Райцигера, которым для выхода из группы необходима лишь победа.

Ставки на успех "оранжевых" принимаются с коэффициентом - 1,56. Ничья оценивается - в 4,90. А выигрыш украинцев - лишь в 6,20.

Матч Украина - Нидерланды на Евро-2025 покажет медиасервис MEGOGO.

Также его будет транслировать "Суспільне": на телеканале "Перший" и на сайте "Суспільне Спорт".

Ранее сообщили о загадочном наставнике "Александрии", заменившем на посту Руслана Ротаня.

Также написали о футболистах сборной Украины U-21, которые готовы играть в АПЛ прямо сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
Новости
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде