Украина неизбежно откажется от советской техники, потому уже сейчас просит самолеты, - FT

Президент Украины Владимир Зеленский в туре по Европе преследовал цель убедить союзников передать больше современного и дальнобойного вооружения. Также Украине нужно больше артиллерии и боеприпасов к ней.

Как отмечает Financial Times, нужно 6 месяцев, чтобы научить даже опытных пилотов летать на F-16 или любом другом многоцелевом истребителе, а также научить их использовать системы вооружения таких самолетов. Также издание отмечает, что танки M1 Abrams, которые Украина получит напрямую от производителя, вряд ли прибудут раньше 2024 года. Отремонтированные Leopard 1 и Leopard 2 в необходимом количестве будут переданы ВСУ только через месяцы.

"Одна из причин, по которой Украина выдвигает такие требования, это то, что ей неизбежно придется отказаться от советской техники, для которой есть лишь немногочисленные и ограниченные источники боеприпасов и запчасти", - говорится в материале.

Также издание сообщает, что украинские военные чаще используют снаряды калибром 155 мм, чем снаряды советского калибра. Это послужило толчком для продолжения перехода украинской армии на западные образцы вооружения.