Украина назвала сколько судов и портов, атаковали оккупанты РФ с 2022 года

Отмечается, что более 30 судов получили удары только летом 2026 года. По данным украинской стороны, в результате этих атак погибли или были ранены 307 граждан Украины и других государств.

В заявлении отмечается, что Россия систематически атакует гражданские грузовые суда в Черном море, украинские морские порты и зернохранилища.

Как отметила украинская делегация, накануне экстренного заседания Совета Безопасности ООН российские войска нанесли удар по судну под флагом Палау, которое перевозило кукурузу. В день проведения заседания под обстрел также попали оставшиеся заблокированными в портах Николаевской области суда с 2022 года.

"Кремль пытается заблокировать работу украинских портов в разгар сезона уборки урожая и остановить морской экспорт украинского зерна", - заявили в украинской делегации.

Какие последствия могут иметь атаки

Украинская сторона подчеркнула, что продолжение российских атак может негативно повлиять на глобальную продовольственную безопасность. В заявлении отмечается, что под угрозой могут оказаться поставки продовольствия для миллионов людей в Африке, Латинской Америке, Азии и Ближнем Востоке.

"Миллионы семей в Африке, Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке могут столкнуться с голодом, если российский террор не будет остановлен", - подчеркнула украинская делегация.

Украина заявила о намерении защищать морские пути

В Киеве также подчеркнули, что Украина будет использовать все доступные средства для обеспечения свободы судоходства в свои порты.

В заявлении говорится, что государство продолжит защищать морские пути, портовую инфраструктуру, гражданское население и национальную безопасность в соответствии со статьей 51 Устава ООН, закрепляющей право государства на самооборону.