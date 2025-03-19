Украина назвала НАТО основные потребности для достижения устойчивого мира, - Минобороны

Украина донесла до сведения представителей НАТО основные потребности для обеспечения устойчивого мира. Прежде всего необходимо усилить оборонительные способности и продолжить поддержку Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев принял участие в заседании политического комитета НАТО, во время которого поднял тему укрепления оборонных возможностей Украины как залог устойчивого мира.
В своем обращении он проинформировал представителей политического комитета НАТО, что несмотря на начатый переговорный процесс, стратегические цели России остаются неизменными, а именно - агрессор не отказывается от планов уничтожения украинского государства.
Как подчеркнул заместитель министра, об этом свидетельствует, в частности:
"Мы как никто другой заинтересованы в установлении длительного устойчивого мира на основе реальных гарантий безопасности для Украины. Однако сегодня мы не видим в действиях РФ свидетельств о желании мира. Поэтому мы призываем партнеров не терять фокус и продолжать поддержку Украины", - сказал Боев.
В этом контексте заместитель министра подчеркнул, что актуальными потребностями Украины остаются:
По его словам, отдельным аспектом укрепления позиций Украины является реализация совместных проектов в оборонной промышленности, а также поддержка украинского ОПК, в частности в рамках механизмов "датской модели".
Заместитель министра обороны подчеркнул, что сейчас мощности украинского ОПК позволяют ежегодно производить оборонной продукции на 35 млрд долларов, треть из которых - приходится на изготовление беспилотных и роботизированных систем.
"Наш опыт масштабирования и наши наработки в этой сфере безусловно интересны для партнеров", - подытожил он.
Заметим, что сегодня стало известно, что украинские военные начали использовать новейшие технологии для ликвидации вражеских "Шахедов".
Сейчас этим средством уничтожено уже более 10 целей.
Кроме того, на днях украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинский дрон прошел испытания на 3000 км.
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