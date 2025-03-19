Украина назвала НАТО основные потребности для достижения устойчивого мира, - Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев принял участие в заседании политического комитета НАТО, во время которого поднял тему укрепления оборонных возможностей Украины как залог устойчивого мира.

В своем обращении он проинформировал представителей политического комитета НАТО, что несмотря на начатый переговорный процесс, стратегические цели России остаются неизменными, а именно - агрессор не отказывается от планов уничтожения украинского государства.

Как подчеркнул заместитель министра, об этом свидетельствует, в частности:

наращивание производства дальнобойных средств поражения,

развертывание дополнительных войск в Украине,

формирование новых подразделений стратегического резерва.

"Мы как никто другой заинтересованы в установлении длительного устойчивого мира на основе реальных гарантий безопасности для Украины. Однако сегодня мы не видим в действиях РФ свидетельств о желании мира. Поэтому мы призываем партнеров не терять фокус и продолжать поддержку Украины", - сказал Боев.

В этом контексте заместитель министра подчеркнул, что актуальными потребностями Украины остаются:

наращивание возможностей украинской системы ПВО и ПРО,

постоянное обеспечение Сил обороны артиллерийскими снарядами,

усиление и развитие авиационной компоненты.

По его словам, отдельным аспектом укрепления позиций Украины является реализация совместных проектов в оборонной промышленности, а также поддержка украинского ОПК, в частности в рамках механизмов "датской модели".

Заместитель министра обороны подчеркнул, что сейчас мощности украинского ОПК позволяют ежегодно производить оборонной продукции на 35 млрд долларов, треть из которых - приходится на изготовление беспилотных и роботизированных систем.

"Наш опыт масштабирования и наши наработки в этой сфере безусловно интересны для партнеров", - подытожил он.