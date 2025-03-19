Україна назвала НАТО основні потреби для досягнення стійкого миру, - Міноборони

Україна донесла до відома представників НАТО основні потреби для забезпечення стійкого миру. Насамперед необхідно посилити оборонні спроможності та продовжити підтримку Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.
Заступник міністра оборони України Сергій Боєв взяв участь в засіданні політичного комітету НАТО, під час якого порушив тему зміцнення оборонних спроможностей України як запоруку стійкого миру.
У своєму зверненні він поінформував представників політичного комітету НАТО, що попри розпочатий переговорний процес, стратегічні цілі Росії залишаються незмінними, а саме - агресор не відмовляється від планів знищення української держави.
Як наголосив заступник міністра, про це свідчить, зокрема:
"Ми як ніхто інший зацікавлені у встановленні тривалого стійкого миру на основі реальних безпекових гарантій для України. Однак сьогодні ми не вбачаємо в діях РФ свідчень про бажання миру. Тому ми закликаємо партнерів не втрачати фокус і продовжувати підтримку України", - сказав Боєв.
В цьому контексті заступник міністра підкреслив, що актуальними потребами України залишаються:
За його словами, окремим аспектом зміцнення позицій України є реалізація спільних проєктів в оборонній промисловості, а також підтримка українського ОПК, зокрема в рамках механізмів "данської моделі".
Заступник міністра оборони підкреслив, що наразі потужності українського ОПК дозволяють щорічно виробляти оборонної продукції на 35 млрд доларів, третина з яких - припадає на виготовлення безпілотних та роботизованих систем.
"Наш досвід масштабування і наші напрацювання в цій сфері безумовно є цікавими для партнерів", - підсумував він.
Зауважимо, що сьогодні стало відомо, що українські військові почали використовувати новітні технології для ліквідації ворожих "Шахедів".
Наразі цим засобом знищено вже більше як 10 цілей.
Крім того, днями український президент Володимир Зеленський заявив, що український дрон пройшов випробування на 3000 км.
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