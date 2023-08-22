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Украина национализировала активы Министерства обороны Беларуси: подробности

Фото: ВАКС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Активы Министерства обороны Беларуси в Украине удалось национализировать. Речь идет о составляющих системы электрического авиационного пуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.

"В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Республики Беларусь. Речь идет о составляющих системы электрического авиационного пуска.

Что этому предшествовало

На прошлой неделе директор департамента санкционной политики Министерства юстиции УкраиныИнна Богатых заявила, что Украина планирует национализировать имущество Министерства обороны Беларуси и российской грузовой компании "Волга-Днепр".

По ее словам, в целом Украина может национализировать 6 авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан" у российской компании.

Также планировалось национализировать 1 авиационный двигатель и воздушный стартер, которые принадлежат Минобороны Беларуси.

Конфискация активов в Украине

Ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и конфисковал активы херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Также недавно Высший антикоррупционный суд конфисковал часть активов у Вороны Дмитрия Михайловича. Он является "сенатором" РФ от оккупированной части Запорожской области.

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