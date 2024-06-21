Украина на следующей неделе получит 1,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Помощь Украине от ЕС

Напомним, в ЕС утвердили программу Ukraine Facility, которая предусматривает передачу Украине 50 млрд евро финансовой помощи до 2027 года.

Программа также предусматривает, что власти Украины должны будут внедрять реформы для продолжения получения средств.

Украина уже получила несколько траншей в рамках программы. Из размер составил 4,5 млрд евро и 1,5 млрд евро.

Более детально об условиях, которые должна выполнить Украина для получения средств, - в материале РБК-Украина.

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