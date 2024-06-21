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Украина на следующей неделе получит 1,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Фото: Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз предоставит Украине 1,9 млрд евро уже на следующей неделе. Помощь передают в рамках программы на 50 млрд евро (Ukraine Facility).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса в ходе пресс-конференции.

"Насчет Ukraine Facility: на следующей неделе Украина должна получить 1,9 млрд евро в виде предварительного финансирования", - рассказал Домбровскис. 

По его словам, следующие два транша могут состояться осенью.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, в ЕС утвердили программу Ukraine Facility, которая предусматривает передачу Украине 50 млрд евро финансовой помощи до 2027 года.

Программа также предусматривает, что власти Украины должны будут внедрять реформы для продолжения получения средств.

Украина уже получила несколько траншей в рамках программы. Из размер составил 4,5 млрд евро и 1,5 млрд евро.

Более детально об условиях, которые должна выполнить Украина для получения средств, - в материале РБК-Украина.

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