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Україна наступного тижня отримає 1,9 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility

Фото: Валдіс Домбровскіс, віце-президент Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз надасть Україні 1,9 млрд євро вже наступного тижня. Допомогу передають у рамках програми на 50 млрд євро (Ukraine Facility).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса на пресконференції.

"Щодо Ukraine Facility: наступного тижня Україна має отримати 1,9 млрд євро у вигляді попереднього фінансування", - розповів Домбровскіс.

За його словами, наступні два транші можуть відбутися восени.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, в ЄС затвердили програму Ukraine Facility, яка передбачає передачу Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.

Програма також передбачає, що влада України має запроваджувати реформи для продовження отримання коштів.

Україна вже отримала кілька траншів у рамках програми. Із розмір становив 4,5 млрд євро та 1,5 млрд євро.

Більш детально про умови, які має виконати Україна для отримання коштів, - у матеріалі РБК-Україна.

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