Украина настаивает на полной изоляции РФ в сфере ядерной энергетики после удара по ЧАЭС, - МИД

Украина настаивает на полной изоляции России в сфере ядерной энергетики после удара по Чернобыльской АЭС. Недопустимо, что представители российского атомного сектора до сих пор в руководящих органах международных структур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
В министерстве напомнили, что сегодня ночью, 14 февраля 2025 года, Россия нанесла удар беспилотником по Новому Безопасному Конфайнменту над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Известно, что удар по гражданской ядерной инфраструктуре привел к возгоранию на объекте.
"Это очередная эскалация ядерного терроризма со стороны России, которая не впервые совершает подобные преступления в ходе своей захватнической войны против Украины. Мир уже неоднократно видел, как Россия целенаправленно уничтожает украинские города, убивает детей, стирает с лица земли критическую гражданскую инфраструктуру", - отметили в МИД.
Министерство иностранных дел отметило. что ЧАЭС - гражданский ядерный объект, выведенный из эксплуатации в результате самой страшной техногенной катастрофы человечества.
"Любой удар по нему или Чернобыльской зоне - это нападение не только на Украину, но и на мировую ядерную безопасность", - добавили в министерстве.
В то же время в МИД вспомнили и о том, что Россия продолжает удерживать в оккупации Запорожскую АЭС - крупнейшую атомную станцию Европы.
"Недопустимо, что на фоне этих преступлений представители российского атомного сектора, которые консультируют российскую армию по ударам по украинской ядерной инфраструктуре, продолжают участвовать в международных форумах, продвигать российские ядерные технологии и даже оставаться в руководящих органах международных структур в ядерной сфере", - подчеркнули в МИД.
На фоне этого Украина настояла на полной изоляции России в сфере ядерной энергетики и на исключении ее представителей из руководящего звена международных организаций.
"Мы также поднимем тему российских угроз мировой ядерной безопасности, манипуляций и давления на авторитет МАГАТЭ в ходе следующего заседания Совета управляющих МАГАТЭ. Призываем международное сообщество немедленно усилить давление на Россию и привлечь ее к ответственности за этот и другие акты ядерного терроризма", - подытожили в министерстве.
Напомним, что сегодня, 14 февраля, РФ атаковала ударным дроном укрытие Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что дрон РФ, который атаковал саркофаг на Чернобыльской АЭС, летел на высоте 85 метров, из-за чего его не удалось зафиксировать радарам.
Уже позже СБУ показала обломки дрона, который атаковал ЧАЭС 14 февраля. Оккупанты атаковали станцию дроном типа "Шахед".
В материале РБК-Украина можно подробнее узнать, что известно о последствиях атаки РФ на ЧАЭС.
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