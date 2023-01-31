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Возможна в ближайшие недели. Россия готовится к максимальной эскалации, - Данилов

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Киев, Вторник 31 января 2023 23:06
Возможна в ближайшие недели. Россия готовится к максимальной эскалации, - Данилов Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Власти России готовятся к серьезной эскалации войны против Украины, которая может произойти в ближайшие недели.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Sky News заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Россия готовится к максимальной эскалации. Она собирает все возможное, проводит учения и тренировки”, - подчеркнул Данилов.

Он также не исключил, что россияне могут начать наступление на Украину с юга, востока и севера, как это было 24 февраля 2022 года. Возможно, она намеренно приурочит свой штурм к годовщине начала полномасштабной войны.

"Мы понимаем, что все на столе... Я могу сказать, что мы не исключаем никакого сценария в ближайшие две-три недели", - отметил Данилов.

По его словам, украинские военные сейчас готовятся ко всем возможным сценариям и они на этот раз имеют значительно большую поддержку со стороны партнеров, чем 12 месяцев назад.

Он также добавил, что примерно половина из более чем 320 тысяч солдат, которых мобилизовали в России, будет принимать участие в новом масштабном наступлении.

"Мы прошли через большой сложный период, но я уверен, что главные бои еще впереди, и они произойдут в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне", - добавил Данилов.

Напомним, ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что для Украины ближайшие недели и месяцы в войне с россиянами будут решающими. Особенно это касается боев на Донбассе.

Также мы писали, что, по словам президента Польши Анджея Дуды, в ближайшие недели или месяцы мир поймет, выживет ли Украина.

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