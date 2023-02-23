Украина пытается улучшить взаимоотношения с Китаем, но есть трудности, - Мельник

"Мы все же стараемся улучшить позицию официального Пекина по отношению к российской агрессии. К сожалению, коммуникация была и остается очень сложной на уровне самом высоком – на уровне руководства", - заявил Мельник.

По его словам, и правительство, и президент, и вся дипломатическая служба пыталась и до войны, и с начала войны, и во время войны отыскать ключик к этому сверхважному для Украины государству, для того, чтобы ее позиция была более благоприятна, чем сегодня. Чтобы это был не только этот нейтралитет, который мы тоже ценим.

"Мы не теряем надежду достучаться как до ума, так и до сердец китайского руководства для того, чтобы сделать невозможным любой альянс с путинской Россией", - добавил замминистра.