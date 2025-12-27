Украина накапливает подразделения для контрштурма в Покровске, - командующий НГУ

"Относительно Покровска, ситуация там тяжелая. Конечно, мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий", - сообщил командующий НГУ подчеркнув, что главной целью является ограничение маневров противника и оттягивание его сил на себя.

В то же время ситуацию существенно осложняют погодные условия. Из-за постоянного тумана российские войска активно инфильтрируются, что затрудняет их своевременное обнаружение и поражение.

"Погода не позволяет эффективно выявлять противника и уничтожать его. Из 25 поражений - около 10 уничтожений, еще 10 - ранены", - пояснил Пивненко.

Он добавил, что активность дронов ограничена, хотя украинские военные остаются хорошо обученными и готовыми работать в сложных условиях. Несмотря на это, туман значительно снижает эффективность разведки и ударов.

Покровское направление остается одним из самых напряженных на фронте.

Российские войска пытаются продвигаться малыми группами, используя погодные условия и сложную местность.

Ранее украинское командование неоднократно подчеркивало, что контрштурмовые действия проводятся только после тщательной подготовки и накопления резервов. Текущая ситуация демонстрирует, что ВСУ и НГУ приспосабливаются к изменениям на поле боя, даже когда природные факторы работают против них.