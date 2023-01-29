Зеленский написал письмо Макрону из-за возможного допуска россиян в Олимпиаде
Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону из-за возможного допуска россиян к Олимпиаде-2024 в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"В таких условиях, на фоне постоянных российских террористических ударов по нашим городам и селам, на фоне постоянных российских штурмов, пытающихся не оставить просто ни одной целой стены, даже шокирует, что приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от какой-либо поддержки государства-террориста ", - сказал Зеленский.
Он отметил, что попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры - это "попытки сказать всему миру, что террор может быть чем-то приемлемым, как будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном и Харьковом, с Бахмутом и Авдеевкой".
"Сегодня направил письмо президенту Макрону как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января. Готовясь к Парижской Олимпиаде, должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или любое другое спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма", - добавил президент.
Кроме того, он напомнил, что в первой половине 20 века в Европе было много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям, была и весомая "Олимпийская ошибка".
"Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что россияне и белорусы должны участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на войну в Украине.
Кроме того, недавно МОК призвал допустить представителей России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.
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