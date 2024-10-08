Украина предоставит помощь Чехии для преодоления последствий наводнения: указ Зеленского

Документ был обнародован в понедельник, 7 октября.

Как говорится в указе, оказание гумдопомощи Чехии президент постановил "в целях содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Чешской Республике в результате наводнения, согласно статье 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи".

В документе указывается, что предоставление гумпомощи Чехии должно обеспечить правительство.

Вместе с тем, не уточняется, что именно должно войти в такую помощь, на какую сумму она предусмотрена и сроки передачи.

Указ президента Зеленского о предоставлении Чехии гумдопомощи (фото: скрин president.gov.ua)

Что предшествовало

Напомним, в середине сентября министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предложила свою помощь сразу нескольким странам Европы в преодолении последствий непогоды из-за сильного наводнения.

Чиновник тогда рассказал, что МИД предложил помощь по поручению президента и при координации премьер-министра таким государствам:

Молдова,

Польша,

Румыния,

Словакия,

Венгрия

Чехия.

Также ранее сообщалось, что Украина вызвалась помочь Чехии в борьбе с последствиями наводнений.

Добавим, 15 сентября польский премьер Дональд Туск также выразил благодарность Украине за предложенную помощь.

Как сообщалось ранее, из-за наводнения в Европе в сентябре больше всего пострадали Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Кроме того, из-за непогоды по меньшей мере 8 человек погибли.